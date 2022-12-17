كشف الجيش الروسي، اليوم (السبت) عن منعه وصول شحنة أسلحة أجنبية إلى القوات الأوكرانية عبر ضربات كثيفة شنها أمس في أوكرانيا وتسببت بانقطاع الكهرباء في أنحاء البلاد.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان: “إن ضربة كبيرة بواسطة أسلحة بالغة الدقة نفذت أمس مستهدفة أنظمة قيادة عسكرية ومجمعًا عسكريًا وصناعيًا ومواقع أوكرانية للطاقة”، وفقاً لـ”فرانس برس”.

وأضافت أنه “إثر الضربة، تم منع وصول شحنة أسلحة وذخائر أجنبية الصنع، إضافة إلى الحؤول دون تقدم احتياطيين تابعين للقوات الأوكرانية نحو مناطق قتال وتعليق عمل شركات صنع الأسلحة وإصلاحها”.