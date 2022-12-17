شهد أحد سجون الملالي الإرهابي في إيران، اليوم السبت، أعمال شغب ومواجهات بين سجناء وقوات الأمن غرب طهران.

واندلعت أعمال الشغب في السجن المركزي لمدينة كرج، ما أسفر عن سقوط قتيل وعدد من المصابين من بين المسجونين.

وجاء ذلك بالتزامن مع أنباء تفيد بتحرك قوة أمنية لنقل عدد من السجناء لتنفيذ حكم الإعدام بحقهم لكنه قوبل بشغب من قبل السجناء.