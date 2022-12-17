كشف الإعلامي حسن الصبحان الشهير بـ “ملك التوقعات”، عن توقعاته لنتيجة مباراة منتخب الأرجنتين ونظيره الفرنسي، في نهائي كأس العالم 2022.

وتوقع الصبحان فوز منتخب الأرجنتين على فرنسا، في المباراة المرتقبة غدا الأحد، بنتيجة 2-0 أو 1-0 .

ومن المقرر أن تقام مباراة فرنسا والأرجنتين على استاد لوسيل، فيما شهدت التدريبات الجماعية لفرنسا غياب 5 لاعبين وهم إبراهيما كوناتي وكينجسلي كومان ورافاييل فاران بسبب عدوى الإنفلونزا.

وتأهل المنتخب الفرنسي إلى نهائي كأس العالم عقب الفوز على المغرب بهدفين دون رد، بينما فازت الأرجنتين على كرواتيا بثلاثية نظيفة.