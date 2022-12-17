أكد استشاري الأورام الدكتور خالد الهاجري أن استخدام القصدير في طبخ الطعام له أضرار صحية.

وأشار إلى أن القصدير يستخدم لحفظ الأطعمة وليس في الطبخ لأنه إذا تعرض لدرجة حرارة عالية قد يسبب تسريبات للمواد الضارة إلى الطعام.

وفي سياق آخر أوضح الهاجري أنه لا إثبات علمي يؤكد أن أشعة الميكروويف تشكل أي خطر على الصحة .