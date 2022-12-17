أعرب وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب عن حزنه للخسارة أمام كرواتيا 1-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، لتحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال قطر.

وقال الركراكي بعد المباراة: “إنها خسارة مريرة، لكن أعتقد أنها مستحقة. لقد رأينا فريقا لم يستسلم”.

وأضاف: “سوف نتذكر مباريات كثيرة، وسنعود أقوى. لقد وحّدنا بلدنا لمدة شهر، وكان الجميع سعداء”.

واحتلت كرواتيا بهذا الفوز المركز الثالث في مونديال قطر وحصدت الميدالية البرونزية بينما حصد المغربي المركز الرابع وهو أفضل مركز في تاريخ الكرة العربية والإفريقية.