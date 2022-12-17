حذر الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، من اجتياز الأودية والشعاب أثناء جريانها.

وقال المرور عبر تويتر، أن عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها خطأ جسيم.

وتابع، أن ذلك يعرض حياة قائد المركبة للخطر، ويعد مخالفة مرورية تصل عقوبتها إلى 10 آلاف ريال.