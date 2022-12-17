أوضح المحامي عبد المجيد آل موسى، كيفية إثبات واقعة التحرش في بيئة العمل أمام الجهات القضائية.
وقال آل موسى، خلال برنامج “يا هلا”: “لو صار جريمة تحرش يوجد جميع وسائل الإثبات التي يمكن تقديمها، حتى إذا كان عن طريق التسجيل أو التصوير”.
وأضاف: “يمكن التسجيل أو التصوير بغرض إثبات الواقعة ذاتها، وتقديمه للجهات المختصة، وليس نشرها، لأن ذلك بعد جريمة أخرى”.
وتابع: “مهم جدًا موضوع الإثبات، لأن نظام مكافحة جريمة التحرش، قرر عقوبة لمن يثبت أن دعواه كيدية”.
واستكمل: “إذا لم يثبت ذلك، يُعرض الشخص نفسه للمسائلة القانونية، أو العقوبة المقررة بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو غرامة مالية لا تزيد عن مائة ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
المحامي عبدالمجيد آل موسى يوضح كيفية إثبات واقعة التحرش في بيئة العمل أمام الجهات القضائية @a_majeedmousa@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/VsWvZVaFB7
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 17, 2022
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