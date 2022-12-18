اعلنت ألمانيا عن تدشين أول وحدة عائمة لاستقبال الغاز المسال بهدف تجنب النقص والتخلي عن الشحنات الروسية، التي أوقفتها الحرب في أوكرانيا.

وتجري المراسم برئاسة المستشار أولاف شولتس على متن السفينة “هو ايسبيرانزا” الراسية منذ الخميس الماضي على المنصة الجديدة في فيلهلمسهافن على شواطئ بحر الشمال، وفقًا لـ”فرانس برس”.

وتكفي السفينة المحملة بكميات من الغاز النيجيري؛ لاستهلاك لمدة سنة لخمسين ألف منزل وسيبدأ تسليمها في 22 ديسمبر(كانون الأول).

ومن المقرر أن تنطلق خمس محطات عائمة أخرى خلال العام الجاري، بعد أشغال بناء جرت بفضل مليارات اليوروهات التي أفرجت عنها برلين.