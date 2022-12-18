يواصل رجال الأمن العام بمنفذ سلوى الحدودي جهودهم، لتأمين عبور الجماهير الراغبة في حضور نهائي بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 المقرر أن تنطلق غدًا الأحد بين فرنسا والأرجنتين.

وبين مقطع فيديو نشره الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع تويتر، جهود الأمن المكثفة في منفذ سلوى لمواكبة تدفق الجماهير ومتابعة خدمات النقل الترددي بالحافلات المخصصة لنقل المسافرين إلى قطر.

كان الأمن العام دعا جميع المسافرين إلى الالتزام بالتعليمات المخصصة لعبور المنفذ لحضور مباريات كاس العالم، وكذلك الالتزام بقواعد السلامة المرورية عند الدخول والخروج من المنفذ