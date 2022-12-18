قرر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات، على ألا تخل بسريان التراخيص الصادرة قبل العمل بها مع قيام مقدمي الخدمة بتصحيح أوضاعهم وَفْق أحكام اللائحة خلال 12 شهراً من تاريخ العمل بها.

وأعطت اللائحة الهيئة حق الطلب من مقدم الخدمة أو أي شخص آخر تزويدها على نفقته بأي بيانات أو معلومات أو مستندات تراها ضرورية لتطبيق أحكام النظام أو اللائحة أو القرارات التنظيمية.

وكشفت اللائحة الحالات التي يكون للهيئة فيها رفض طلب تجديد الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي أدوات تنظيمية أخرى، أو إلغاء أو تعليق أو تعديل أي منها، والمتمثلة في الإخلال بأي شرط من شروط الترخيص أو التسجيل أو أي أدوات تنظيمية أخرى، وحال عدم الالتزام بسداد المقابل المالي للترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي أدوات تنظيمية أخرى.