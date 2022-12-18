نشرت الراقصة لورديانا، صورة جديدة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، فى أحدث إطلالتها.

وخطفت “لورديانا”، قلوب متابعيها بإطلالتها الجذابة، حيث ارتدت بيجامة باللون الأبيض وتركت شعرها منسدلا بطريقة تتناسب مع إطلالتها لتبهر متابعيها بظهورها الرائع المتألق.

وفي وقت سابق، كشفت البرازيلية لورديانا أسرارا لأول مرة عن حياتها الشخصية، وقالت إنها متواجدة فى مصر منذ سنوات، مؤكدة أنها جاءت لمصر لأنها المكان المناسب للرقص الشرقى وأنها درست الرقص الشرقى وغيره من أنواع الرقص فى البرازيل، ومصر كانت أول دولة تبدأ فيها احتراف الرقص.