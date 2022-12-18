أوضحت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن هناك شكوكا بشأن مشاركة أوليفييه جيرو في التشكيلة الأساسية لفرنسا في نهائي المونديال أمام الأرجنتين بعد اعتماد ديدييه ديشان، المدير الفني لحامل اللقب، على ماركوس تورام في التشكيلة الأساسية للتدريب الأخير يوم السبت بدلا من جيرو.

كما شارك اللاعبون الـ24 في تشكيلة فرنسا في التدريب، لكنه اعتمد على دايوت أوباميكانو مع إبراهيما كوناتي في قلب الدفاع وقد يعني ذلك أن رفائيل فاران سيجلس على مقاعد البدلاء.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن مدافع مانشستر يونايتد يؤدي بشكل أفضل وسيكون من المفاجئ عدم ظهوره في التشكيلة الأساسية يوم الأحد في نهائي كأس العالم.

وقدم كوناتي أداء جيدا في قبل النهائي أمام المغرب، بينما عاد ثيو هيرنانديز، الذي تعرض لكدمة أمام المغرب، وأدريان رابيو الذي غاب عن المباراة للتدريب مع الفريق.

وفي الوسط سيعتمد ديشان على رابيو وأوريلين تشواميني وأنطوان غريزمان، لكنه في الهجوم اعتمد في التدريب الأساسي على تورام الذي شارك بديلا لجيرو في مباراة المغرب وذلك إلى جوار كيليان مبابي.