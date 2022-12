نشرت الفنانة إيمان العاصي ، صور جديدة لها لاقت إعجاب وإشادة جمهورها بسبب إطلالتها الأنيقة.

وعلقت إيمان العاصى، على الصور، قائلة: “ I will honor Christmas in my heart and try to keep it all the year ”.

يذكر أن أحدث أعمال إيمان العاصي السينمائية فيلم “فارس” وتدور أحداثه في سياق الأكشن الإثارة والغموض، وتتمحور الأحداث حول “فارس” الذي يجسده أحمد زاهر و”وعد”.