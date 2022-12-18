ألزم مسؤولون في ملتقى التوظيف الثالث في الأحساء تحت شعار: «طاقات صناعية 2022م»، 14 جهة «توظيف» مشاركة في الملتقى، بينها شركات كبرى في المنطقة، بتزويد الملتقى خلال أسبوعين، بقوائم معتمدة من التأمينات الاجتماعية، وذلك لمنع إعلانات التوظيف الوهمي في ملتقيات التوظيف المختلفة.

وأوضح قائمون على الملتقى، أن جميع الفرص الوظيفية «حقيقية»، بينهم فرص وظيفية «مباشرة»، حيث جرى في الملتقى، توقيع عقود وظيفية، بعد إجراء المقابلات الشخصية مباشرة، موضحين أن الملتقى، يتابع الموظفين بعد التوظيف، للاطمئنان على وضعهم الوظيفي، وفق “الوطن”.

وأشاروا إلى أن آلية، التقديم في الملتقى «إلكترونية»، من خلال نشر رابط إلكتروني، للتقدم المبدئي على وظائف الملتقى، وتولت لجنة «فرز» أولية، توزيع المتقدمين والمتقدمات على الشركات والمؤسسات، التي تتلاءم مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم الدراسية، وخبراتهم العملية، وتلقي المتقدم رسالة «نصية» على هاتفه المحمول بموعد المقابلة الشخصية مع أسماء 3 شركات لإجراء المقابلات الشخصية.

وتابعو أن الملتقى، يطرح فرصا وظيفية لحملة درجة البكالوريوس، بينهم مهندسون من كافة التخصصات الهندسية «للجنسين»، وتصل رواتب بعض الفرص الوظيفية إلى 9 آلاف ريال، والحد الأدنى 4 آلاف ريال.