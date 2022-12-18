بلغت نسبة القروض الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 73.75%، في وقت بلغ إجمالي القروض المعتمدة 80 قرضًا، منها 59 قرضًا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتخصيص 29 قرضًا لإقامة مشاريع في المناطق والمدن الواعدة، وبلغت قيمة الموافقات على القروض 6.7 مليار ريال.

وتصدر قطاع الصناعة القروض الممنوحة بـ73 قرضًا، وحلت الصناعات الاستهلاكية والكيميائية ثانيًا بـ27 قرضًا لكل منهما، والصناعات الهندسية وصناعات أخرى متنوعة ثالثًا بـ15 قرضًا لكل منهما، ومجال مواد البناء رابعًا بقرضين ممنوحين.

ووصلت قيمة القروض الممنوحة للقطاع الصناعي 5.9 مليار ريال، وقطاع الخدمات اللوجستية 505 مليون ريال، وقطاع الطاقة 170 مليون ريال، وقطاع التعدين 55 مليون ريال.