تحدثت ممثلة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، منى العتيبي، عن تحقيق منصة «سابر» الإلكترونية التكاملية، التي تتيح لتجار السلع الاستهلاكية تسجيل منشآتهم في المنصة.

وأشارت منى العتيبي، إلى أن الهدف هو الحصول على شهادة مطابقة منتج الإرسالية للمنتجات المراد بيعها في السوق السعودي، 3 مكاسب، وهي:

1 – المساهمة في رفع مؤشر المطابقة إلى 81.5% بنهاية عام 2021، مقابل 80.3% في عام 2020م، و72.9% في عام 2019، و66.8% في عام 2018م.

2 – بناء صورة دقيقة ومفصلة عن المنتجات في السوق السعودي في الحجم والكميات والتدفق والاتجاه.

3 – المساهمة في تحسين ترتيب المملكة في مؤشر التجارة عبر الحدود بـ72 مرتبة عالمية من المرتبة 158 إلى المرتبة 86 من قبل مجموعة البنك الدولي.

وأوضحت أن من بين الخدمات التي تقدمها المنصة، تسجيل المنتجات، لتمكين المستخدم من إضافة المنتج للمنصة، وبذلك يتم حفظه بشكل دائم ليسهل اختياره عند التقديم على الشهادة، مبينة أن منصة «سابر»، تهدف إلى حماية المستهلك من المنتجات غير المطابقة في السوق السعودي، التي قد تؤثر على صحة وسلامة المستهلك أو بيئته.