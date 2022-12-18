تعد السيارة كيا سورينتو موديل 2022 أحد أشهر إصدارات العملاق الكوري في فئة السيارات الرياضية “SUV” بفئة الدفع الرباعي.

وتأتي السيارة بخيارين من المحركات، الأول بقوة تصل إلى 178 حصانا، رباعي الأسطوانات، بسعة 2500 سي سي، وناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من 4 سرعات، وعزم أقصى للدوران يبلغ 232 نيوتن / متر، ونظام دفع خلفي.

كما يأتي المحرك الثاني 2022 بقوة تصل الى 272 حصانا، 6 أسطوانات، وبسعة 3500 سي سي، وبعزم أقصى للدوران يصل الى 331 نيوتن / متر.

وتتوفر السيارة في المملكة بالأسعار الآتية:

كيا سورينتو موديل 2022 الفئة الأولى بسعر 128,338 ريال.

كيا سورينتو موديل 2022 الفئة الثانية بسعر 142,023 ريال.

كيا سورينتو موديل 2022 الفئة الثالثة بسعر 160,308 ريال.

كيا سورينتو موديل 2022 الفئة الرابعة بسعر 192,623 ريال.