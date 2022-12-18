أكد الإعلامي خالد الشنيف، أنه رغم كل المشاكل التي يمر بها نادي الهلال إلا أنه لا يذهب بعيدًا في جدول الترتيب.
وقال “الشنيف” خلال برنامجه ملعب SBC :” أن الهلال في المركز الثالث بـ 20 نقطة فارق نقطتين عن صاحب المركز الأول النصر.”
وأضاف:” من واقع تجربة لا تأمن الهلال حتى صافرة النهاية في الدوري .”
#ملعب_SBC | خالد الشنيف: رغم كل المشاكل التي يمر بها الهلال إلا أنه لا يذهب بعيدًا في جدول الترتيب، ومن واقع تجربة " لا تأمن الهلال حتى صافرة النهاية في الدوري"👏🏻. #قناة_SBC@k_alshenaif pic.twitter.com/lmxpaEpERH
— #ملعب_SBC (@sbcsport) December 17, 2022
التعليقات
اترك تعليقاً