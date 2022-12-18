أكد الإعلامي خالد الشنيف، أنه رغم كل المشاكل التي يمر بها نادي الهلال إلا أنه لا يذهب بعيدًا في جدول الترتيب.

وقال “الشنيف” خلال برنامجه ملعب SBC :” أن الهلال في المركز الثالث بـ 20 نقطة فارق نقطتين عن صاحب المركز الأول النصر.”

وأضاف:” من واقع تجربة لا تأمن الهلال حتى صافرة النهاية في الدوري .”