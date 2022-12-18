يشكو بعض الأشخاص من صوت وهمي غريب وثابت في إحدى أو كلتا الأذنين، وغالبا ما تكون الضوضاء عالية ومشتتة ومخيفة – ولا تختفي؛ حيث يختلف نوع الصوت من مريض لآخر.

وقد يكون أزيز أو نفخ أو هسهسة أو رنين أو زئير أو هدير أو صرير أو مزيج منها جميعاً، ولكن مهما كان الصوت، فإن الحالة تسمى طنين الأذن. والشيء المشترك بين مرضى طنين الأذن هو أن الصوت ليس صوتا خارجيا. بدلا من ذلك، فإن الضوضاء تبدو حرفيا داخل رؤوسهم.

وقال برادلي كيسر، أستاذ طب الأذن وطب الأعصاب، جامعة فيرجينيا، أن هذه الحالة تصيب الأشخاص في منتصف العمر أكثر من غيرهم، لكن كيسر رأى مرضى أصغر سنا وحتى مراهقين يعانون من طنين الأذن.

وأوضح بعض الباحثين إن طنين الأذن يتولد في الأذن. ويفترض آخرون أنه يحدث في الدماغ. لكن لا شيء مؤكداً. وفي الوقت الحالي، لا يوجد علاج، والكثير من الأطباء يرفضون علاج طنين الأذن. ويقولون إنه لا يمكن فعل الكثير أو لا شيء، ويطلبون من المرضى أن يتعايشوا معه.

وصحيح أن طنين الأذن ليس له علاج. ولكن من الصحيح أيضا أن المتخصصين في السمع لديهم العديد من الاستراتيجيات لمساعدة المرضى على التأقلم. وبالنسبة لمعظم الناس، يمكن فعل الكثير لتقليل الانزعاج لديهم منه.

ومن الممكن أن تؤدي الضوضاء العالية إلى الطنين. وغالبا ما تكون من الأسلحة النارية، والأدوات الكهربائية، والآلات الثقيلة، ومسح التصوير بالرنين المغناطيسي، والموسيقى الصاخبة حتى من حفل موسيقى الروك. ويمكن أن يؤدي التعرض لضوضاء عالية – ما يسميه الأطباء الصدمة الصوتية – إلى بدء طنين الأذن، على الرغم من أنه يكون مؤقتا في معظم هذه الحالات.