توفى 3 أشخاص وأصيب 17 آخرون، بينهم طفل يبلغ من العمر نحو سبع ، إثر موجة قوية ضربت شاطئ في مدينة دوربان بجمهورية جنوب إفريقيا.

وأشار روبرت ماكنزي، المتحدث باسم خدمات الطوارئ الإقليمية في كوازولو ناتال، إلى أن هناك موجة غريبة دفعت بعض الناس إلى البحر، وغرق ثلاثة وتم نقل 17 شخصا إلى المستشفى.

وأفادت خدمات الطوارئ بإنها تخشى ارتفاع عدد القتلى، لافتةً أن 35 من رجال الإنقاذ شاركوا في “جهود الإنقاذ الجماعي.

يُذكر أن الحادث وقع حوالي الساعة 5 مساء أمس السبت في خليج بلنتي، أحد الشواطئ الشهيرة في ثالث أكبر مدينة في جنوب إفريقيا.