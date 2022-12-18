قدم رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، أغنية لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمناسبة انتهاء مونديال “قطر 2022″.

وشارك آل الشيخ على صفحته الشخصية بـ”تويتر” فيديو الأغنية وكتب قائلاً: “إهداء لسمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني ولشعب قطر الشقيق، وإن شاء الله نحتفل غدًا بانتهاء واحدة من أجمل كؤوس العالم”.

وتلتفت الأنظار اليوم الأحد إلى العاصمة القطرية، الدوحة؛ لمتابعة المباراة النهائية والتي ستجمع المنتخب الفرنسي ونظيره الأرجنتيني، لمعرفة من سيحمل لقب كأس العالم 2022.