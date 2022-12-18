يشهد منفذ سلوى، صباح اليوم الأحد، عبور عدد كبير من المسافرين لحضور نهائي كأس العالم في قطر 2030.

وذكر تقرير لقناة “الإخبارية”، أن الأعداد الكبيرة من الجماهير من كل الدول الخليجية لم يشهد مثلها من قبل، خصوصاً بعد السماح بالحضور دون بطاقة هيا أو حجز التذاكر.

والجدير بالذكر، أنه تتواصل الجهود الأمنية في منفذ سلوى تزامناً مع تدفق الجماهير لحضور نهائي بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.