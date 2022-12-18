أفادت تقارير صحفية بأن وكالة روس كوسموس ستحتاج لشهر تقريبًا لإرسال بشكل عاجل مركبة إنقاذ “سويوز” إلى محطة الفضاء الدولية لتحل محل “سويوز م س-22” المتضررة.

وذكرت وكالة الفضاء الروسية “روس كوسموس”، في وقت سابق أنه قد يتم تسريع عملية إطلاق المركبة الفضائية المأهولة القادمة إلى المحطة الدولية، بعد اكتشاف عطل في نظام التبريد في “سويوز م س-22”.

وأكد مصدر في روس كوسموس أن العمل مستمر في مجال تحضير إطلاق مركبة “سويوز م س-23″، وفقا للجدول المعتمد.

يُذكر أنه في 15 ديسمبر حدث تسرب من نظام التبريد الخاص بمركبة “سويوز م س-22” الملتحمة مع محطة الفضاء الدولية؛ بسبب تلف الغلاف الخارجي لحجرة أجهزة المركبة الفضائية.