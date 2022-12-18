يتميز فصل الشتاء بأجواء ممتعة في المملكة، حيث يتفنن المواطنين والسكان في الأكلات الشعبية واستخراج الدفء منها وإعادة إحياء الذكريات القديمة.

وقالت لولوة الرقيعي معدة الأطباق الشعبية التراثية خلال حديثها على قناة الإخبارية :” أن أبرز مأكولات الفطور هي القشد والحنيني والجريش والقرصان ” لافتة أن فصل الشتاء يعيد إحياء المطبخ السعودي التراثي.

وأضافت :” أن المطبخ التراثي موجود به كل شيء كالجريش والعصيد وخبر التنور.”