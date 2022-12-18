ذبح شخص زوجته بواسطة سكين، وأصاب شخصاً آخر أيضا بجرح قطعي، وسط الطريق العام بمحافظة الشرقية بمصر، لمجرد شكه في وجود علاقة بينها وبين شخص آخر.

وتلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا من المباحث الجنائية بالمحافظة، يفيد بورود بلاغ بوقوع جريمة قتل لسيدة وإصابة شخص آخر بجرح قطعي في الطريق العام في دائرة مركز شرطة ههيا.

وتبين من التحريات الأولية مقتل السيدة على يد زوجها، الذي أنهى حياتها بواسطة سلاح أبيض (سكين)، وأصاب كذلك شخصًا آخر بجرح قطعي، فيما تم ضبط المتهم ونقل المصاب إلى مستشفى ههيا المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، والتحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق.