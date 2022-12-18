تطرح الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر، حيث أنها تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً.

وقالت الإدارة في تغريدة على الحساب الرسمي في تويتر؛” طرح المزاد الذي سيستمر حتى الأربعاء 21 ديسمبر”، مُشيرة إلى أنه يمكن لجميع الراغبين شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد.

وأوضحت الإدارة طريقة الدخول إلى المزاد، ولفتت أنه يتم أولاً الدخول إلى منصة أبشر، ثم اختيار “خدماتي”، وبعدها اختيار المرور/ ومن ثم اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.