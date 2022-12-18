كشفت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن طرح فرص تدريب على رأس العمل، ضمن برنامج (تمهير) وبرعاية صندوق (هدف).

وأوضحت الشركة، أن المسمى التدريبي هو: تمهير – مركز الاتصال، خدمات الرعاية الصحية الدولية (إدارة المبتدئين)، تمهير – التمويل التجاري – الخبر، تمهير – التمويل التجاري – جدة، تمهير – التميز في تجربة العملاء.

وتعد الشروط العامة هي: ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً، ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة، أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلًا على درجة الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى، أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

وذكرت أن مزايا تمهير: مكافأة 3,000 ريال لحملة البكالوريوس، مكافأة 2,000 ريال لحملة الدبلوم، تغطية تأمين ضد مخاطر العمل، دورات تدريبية إلكترونية، شهادة خبرة من (هدف).

وأشارت بوبا، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 ديسمبر 2022م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع لينكدإن