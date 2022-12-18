قررت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، فرض رسوم جديدة على الوافدين تتعلق بالخدمات الصحية التي تُقدم لمراجعي المستوصفات وطوارئ المستشفيات والعيادات الخارجية.

وكشف وزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد العوضي، عن قراراً وزارياً بفرض رسوم على صرف الأدوية من المرضى غير الكويتيين والمسجلين في نظام الضمان الصحي، وذلك في إطار جهود الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية، ووقف هدر الأدوية، وضبط صرفها.

وذكر القرار الرسوم لتكون حال صرف الأدوية من صيدلية أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية (المستوصفات) بقيمة 5 دنانير، وفي حال صرفها من صيدلية حوادث المستشفيات بقيمة 5 دنانير، وبقيمة 10 دنانير عند صرف الأدوية من صيدلية العيادات الخارجية.

وأشار إلى أن الرسوم الجديدة تُضاف إلى رسوم الاستشارة الصحية والمحددة بقيمة دينارين عند مراجعة عيادة مراكز الرعاية الصحية الأولية (المستوصفات)، و10 دنانير عند مراجعة حوادث المستشفيات أو العيادات الخارجية.