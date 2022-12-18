أوصت الدكتورة يلينا سولوماتينا، خبيرة التغذية الروسية، الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم بعدم الإفراط في تناول الأطعمة المالحة والمشروبات الكحولية ليلة رأس السنة.

وذكرت الأخصائية، أن على كل من يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم التخلي عن تناول الأجبان، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الأملاح، ما يسبب ارتفاع مستوى ضغط الدم.

ونصحت بعدم تناول اللحوم المعالجة والسلطات المحتوية على المايونيز واستبدالها بسلطات تحتوي على لحم صدر الدجاج أو لحم البقر الخالي من الدهون، كما يمكنهم تناول لبن الزبادي بدلا من المايونيز.

وتابعت: بصورة عامة لا ينصح من يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم تناول المشروبات الكحولية، وخاصة في فترة تفاقم حالته، لأن الكحول يسبب جفاف الجسم والتسمم، ما يؤدي إلى ارتفاع كبير في مستوى ضغط الدم، وبالتالي إلى الإصابة باحتشاء عضلة القلب أو بالجلطة الدماغية.