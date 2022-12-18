تكثر عدوى الإنفلونزا الموسمية عادة في أواخر الخريف وفي فصل الشتاء، خاصةً في بدايته، ويمكن بالتالي استباقها والتهيؤ لها، ويجب اتباع الاحترازات اللازمة لمنع انتشارها والإصابة بها.

وشددن مدينة الملك سعود الطبية، على ضرورة غسل اليدين بالماء والصابون مع تجفيفهما جيداً، خاصة في حالات العطاس أو السعال، ومصافحة المصابين بالإنفلونزا أو الزكام، وقبل وبعد تناول الطعام وبعد استخدام دورات المياه.

وقالت في إنفوجراف:” يجب تنظيف اليدين جيداً بعد تقطيع اللحوم غير المطبوخة أو الخضراوات والفواكه غير المغسولة، أو بعد لمس الأسطح في الأماكن العامة وذلك تجنبًا للإصابة بالعدوى وانتشارها.