كشفت شركة هارموني للتصميم المعماري، عن توفر وظائف شاغرة للعمل بمجال الموارد البشرية والعلاقات الحكومية؛ بمقر الشركة بـ الرياض.

وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي هو :
موظف موارد بشرية وعلاقات حكومية.

وأفادت بأن الشروط المطلوبة للتقديم كالتالي:

– أن يكون المتقدم/ـة سعودي/ـة الجنسية.
– درجة البكالوريوس في الموارد البشرية وما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 1 سنة في جميع إجراءات الموارد
البشرية والعلاقات الحكومية.

– ملم بجميع المواقع الحكومية.
– مهارات ممتازة في التواصل.
– مهارات الحاسب الآلي.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال إرسال السيرة الذاتية على الإيميل : [email protected]

 