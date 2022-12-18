كشفت شركة هارموني للتصميم المعماري، عن توفر وظائف شاغرة للعمل بمجال الموارد البشرية والعلاقات الحكومية؛ بمقر الشركة بـ الرياض.

وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي هو :

موظف موارد بشرية وعلاقات حكومية.

وأفادت بأن الشروط المطلوبة للتقديم كالتالي:

– أن يكون المتقدم/ـة سعودي/ـة الجنسية.

– درجة البكالوريوس في الموارد البشرية وما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 1 سنة في جميع إجراءات الموارد

البشرية والعلاقات الحكومية.

– ملم بجميع المواقع الحكومية.

– مهارات ممتازة في التواصل.

– مهارات الحاسب الآلي.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال إرسال السيرة الذاتية على الإيميل : [email protected]