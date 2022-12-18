كشفت شركة هارموني للتصميم المعماري، عن توفر وظائف شاغرة للعمل بمجال الموارد البشرية والعلاقات الحكومية؛ بمقر الشركة بـ الرياض.
وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي هو :
موظف موارد بشرية وعلاقات حكومية.
وأفادت بأن الشروط المطلوبة للتقديم كالتالي:
– أن يكون المتقدم/ـة سعودي/ـة الجنسية.
– درجة البكالوريوس في الموارد البشرية وما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 1 سنة في جميع إجراءات الموارد
البشرية والعلاقات الحكومية.
– ملم بجميع المواقع الحكومية.
– مهارات ممتازة في التواصل.
– مهارات الحاسب الآلي.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال إرسال السيرة الذاتية على الإيميل : [email protected]
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