كشفت هيئة تنمية الصادرات السعودية، عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق؛ للعمل بالرياض.
وأوضحت الهيئة أن المسمى الوظيفي المتوفر هو:
– أخصائي علاقات مصدرين.
وأفادت بأن المهام والمسؤوليات الرئيسية المطلوبة كالتالي:
– توفير الدعم للعملاء أثناء تسجيلهم، وذلك إما شخصيًا أو من خلال الهاتف والبريد الإلكتروني.
– استقبال العملاء من المصدرين المحتملين وتقديم كافة المعلومات حول الخدمات التي تقدمها الهيئة.
– المشاركة الفاعلة في المعارض والبعثات الدولية من خلال حضور المعرض وتقديم المعلومات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الهيئة لزوار والمشاركين والحصول على التغذية الراجعة المتعلقة بالمعرض.
– متابعة تحديث البيانات الخاصة بعملاء الهيئة على نظام إدارة علاقات العملاء.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن عبر موقع (LinkedIn).
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