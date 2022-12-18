كشفت هيئة تنمية الصادرات السعودية، عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق؛ للعمل بالرياض.

وأوضحت الهيئة أن المسمى الوظيفي المتوفر هو:

– أخصائي علاقات مصدرين.

وأفادت بأن المهام والمسؤوليات الرئيسية المطلوبة كالتالي:

– توفير الدعم للعملاء أثناء تسجيلهم، وذلك إما شخصيًا أو من خلال الهاتف والبريد الإلكتروني.

– استقبال العملاء من المصدرين المحتملين وتقديم كافة المعلومات حول الخدمات التي تقدمها الهيئة.

– المشاركة الفاعلة في المعارض والبعثات الدولية من خلال حضور المعرض وتقديم المعلومات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الهيئة لزوار والمشاركين والحصول على التغذية الراجعة المتعلقة بالمعرض.

– متابعة تحديث البيانات الخاصة بعملاء الهيئة على نظام إدارة علاقات العملاء.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن عبر موقع (LinkedIn).