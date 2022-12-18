قدم أشرف حكيمي نجم المنتخب المغربي، الاعتذار لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو عما بدر منه عقب نهاية لقاء المغرب وكرواتيا.

وأوضح حكيمي في تصريحات للقناة الرياضية المغربية: “لم يحدث أي شيء، كنت غاضبا قليلا بعد المباراة وذهبت للتحدث مع إنفانتينو

وتابع مدافع باريس سان جيرمان “أقدم اعتذاري عن الكلمات التي وجهتها له إنفانتينو صديقي واحترمه كثيرا، لذا أعتقد أنه لم يحدث أي شيء. “.

كان حكيمي قد صب غضبه على إنفانتينو في النفق المؤدي لغرف خلع الملابس بسبب الأداء التحكيمي في المباراتين الأخيرتين للمغرب، حسب العديد من التقارير.