أكد مدير المركز الوطني للسكري بالمجلس الصحي، سليمان الشهري، أن المجلس يعمل على تعميم برنامج الكشف المبكر لداء السكري في جميع القطاعات.

ولفت إلى أن برنامج الكشف المبكر لداء السكري يطبق في 8 مناطق، مضيفا أن البرنامج ساهم في الكشف عن 400 ألف شخص، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة “الإخبارية”.

وأشار إلى أن الحالات التي تم الكشف عنها كان من بينها مصاب بالسكري، وآخرين غير مصابين بالمرض، في حين تم تشخيص آخرين بمرحلة ما قبل السكري.