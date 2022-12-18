أوضحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية المقصود بحرم الطريق، مبينة الفئات المعرضة بغرامة مالية

وقالت الوزارة ” يُقصد بحرم الطريق العرض الكامل للطريق الإسفلتي ذاته، وجزر الوسط والأكتاف والجوانب محسوبًا وفقًا لتصميم الطريق والمسافات المنصوص عليها في القرارات والأوامـر الصادرة بهذا الخصوص”.

وتابعت الوزارة أن كل من أتلف علامات الطريق والعاكسات والشاخصات أو العبث بها أو نقلها أو القيام بأي تصرف يجعلها أقل أهمية ووضوحًا، يعاقب بغرامة مالية وفقًا لقواعد تطبيق نظام حماية المرافق العامة.

وأضافت: يجب الالتزام بتنظيمات السير على الطريق وفقًا لما يحدده نظام المرور ولائحته التنفيذية.