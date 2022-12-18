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الاحد18 ديسمبر

لماذا يعد الظل أهم الطرق المستخدمة في معرفة دخول وخروج المواسم؟ الزعاق يوضح

منذ 36 دقيقة
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لماذا يعد الظل أهم الطرق المستخدمة في معرفة دخول وخروج المواسم؟ الزعاق يوضح
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قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأحد، أن الظل من أهم الطرق المستخدمة في معرفة دخول وخروج المواسم.

وأوضح الزعاق أن الظل من أدق الطرق الحسابية لدى العرب، وتعد أطول حالات الظل الزوالي في العام دليل دخول مربعانية الشتاء، وأقصر حالاته دخول مربعانية القيظ، وإذا توسط طوله اعتدل الزمان.

وأضاف: إن من دقة الظل جعله الله علامة على دخول مواقيت الصلاة، فصلاتي الظهر والعصر على الظل المباشر، وصلاة المغرب مع مغيب الشمس.

 

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