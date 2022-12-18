اكد مدير التعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن خرمي، إن المشاريع المدرسية رفعت نسبة المباني الحكومية إلى أكثر من 94% وتقليص المستأجرة إلى 6%.

وأوضح مدير التعليم، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن تقليص المباني المستأجرة يساعد في إيجاد بيئة تعليمية متميزة لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات.

وأضاف أن ذلك يأتي لتحقيق مستهدفات وزارة التعليم، والتي تتواءم فيها مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.