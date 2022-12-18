وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، كافة فروع الوزارة في مناطق المملكة، بالعمل على نقل كافة الأعمال الخاصة بخدمات المساجد لدى وكالة الوزارة لشؤون المساجد، إلى البيئة الرقمية، وعلى الأجهزة الذكية؛ مواكبة لرؤية 2030.

ونص التوجيه الذي أصدره الوزير “آل الشيخ”، عبر تعميم اليوم، على أن تبدأ فروع الوزارة في مناطق المملكة بالتنفيذ لإتاحة الخدمات على التطبيق الإلكتروني لأجهزة الهاتف الجوال، في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لبيوت الله، وضمان تأدية المهام على أكمل وجه.

ويهدف مشروع التحول الرقمي في خدمات المساجد، الذي تنفذه الإدارة العامة لتقنية المعلومات في وكالة الوزارة للتخطيط والتحول الرقمي بالتنسيق مع وكالة الوزارة لشؤون المساجد، إلى تحديث كافة بيانات المساجد ومنسوبيها إلكترونيًّا، وربط هذه البيانات ببقية الأنظمة الإلكترونية ذات العلاقة.

كما يعمل المشروع على تحويل العمل الإداري والرقابي إلى منظومة إلكترونية، للمزيد من الدقة والموثوقية في البيانات وتسريع العمل وإنجازه، بما يحقّق رفع مستوى الخدمات المقدمة للمساجد؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، ومواكبة لرؤية المملكة.