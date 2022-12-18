كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية عن سبب رفض كريم بنزيما، نجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا، حضور نهائي كأس العالم 2022، الذي يجمع منتخب بلاده والأرجنتين.

ووفقا لما ذكرته الصحيفة الفرنسية الشهيرة، فإن “الأزمة الرئيسة لعدم رغبة كريم بنزيما في المشاركة مع المنتخب في النهائي اليوم، هو أنه كان قد تعافى من الإصابة في وقت مُبكر، لكن الموظفين والإدارة الفرنسية لم يفكروا للحظة في إعادته إلى المعسكر مع زملائه”.

أوضحت الصحيفة، أن “بنزيما كان يتمنى البقاء في معسكر منتخب فرنسا للتعافي من الإصابة، والحصول على فرصة للمشاركة في المباريات مع الديوك”.

وأراد بنزيما، استغلال أن المدرب ديدييه ديشان لم يستدع لاعبا آخر لتعويضه في قائمة المونديال، لكن الحقيقة أن المدرب نفسه هو من رفض استمرار بنزيما في معسكر فرنسا، وأصر على مغادرته.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هناك الكثير من سوء التفاهم بين جميع الأطراف في الأسابيع القليلة الماضية.

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