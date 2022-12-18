تمكنت المديرية العام للدفاع المدني من إنقاذ طفلًا سقط في خزان مياه.

وأوضحت أن قوات الدفاع المدني في الرياض، وسارعت في إنقاذ طفلا سقط في خزان مياه بالرياض،واتخذت اللازم حياله.

وأكدت أنه تم إخراجه ونقل إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.