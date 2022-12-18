التقطت كاميرات ملعب ستاد لوسيل ردة فعل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد تعادل منتخب بلاده أمام الأرجنتين بهدفين مقابل هدفين.
وسجل هدفي التعادل لفرنسا بعد أن تقدم الأرجنتين خلال الشوط الأول، اللاعب كيليان مبابي في غضون 5 دقائق قبل نهاية الشوط الثاني.
وظهر الرئيس الفرنسي وهو يصفق بحرارة بعد وضع مبابي للهدف الثاني فرحاً باستفاقة منتخب بلاده .
رد فعل الرئيس الفرنسي ماكرون بعد عودة منتخب بلاده أمام #الأرجنتين في نهائي مونديال #قطر2022#الأرجنتين_فرنسا | #فرنسا_الأرجنتين | #كأس_العالم_قطر2022 #FIFAWorldCup | #Qatar2022 #FRA | #ARG pic.twitter.com/KwRT8NYb6C
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 18, 2022
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