التقطت كاميرات ملعب ستاد لوسيل ردة فعل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد تعادل منتخب بلاده أمام الأرجنتين بهدفين مقابل هدفين.

وسجل هدفي التعادل لفرنسا بعد أن تقدم الأرجنتين خلال الشوط الأول، اللاعب كيليان مبابي في غضون 5 دقائق قبل نهاية الشوط الثاني.

وظهر الرئيس الفرنسي وهو يصفق بحرارة بعد وضع مبابي للهدف الثاني فرحاً باستفاقة منتخب بلاده .