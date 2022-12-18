بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لجلالة السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا، إثر وقوع انهيار أرضي في ولاية سيلانجور، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين.

وقال الملك المفدى “علمنا بنبأ وقوع انهيار أرضي في ولاية سيلانجور، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين، وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعب ماليزيا الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يعيد المفقودين سالمين، ويحفظكم وشعب ماليزيا من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لملك ماليزيا، إثر وقوع الانهيار الأرضي.

وقال سمو ولي العهد ” تلقيت نبأ وقوع انهيار أرضي في ولاية سيلانجور ، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين ، وأعرب لجلالتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة ، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين ، والشفاء العاجل لجميع المصابين ، وأن يعيد المفقودين سالمين ، إنه سميع مجيب”.