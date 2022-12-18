حقق منتخب الأرجنتين لقب ‎كأس العالم قطر2022 بعد تغلبها على ‎فرنسا بركلات الترجيح بنتيجة “4_2″، وذلك عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3.

وأحرز هدفي الأرجنتين ليونيل ميسي من ضربة جزاء في الدقيقة 24، ودي ماريا في الدقيقة 36.

وسجل كيليان مبابي هدفين متتاليين للمنتخب الفرنسي في شباك الأرجنتين في الدقيقتين 80 من ضربة جزاء و81 بتسديدة صاروخية لتصبح النتيجة التعادل بهدفين لمثليهما،

كما أحرز ليونيل ميسي الهدف الثالث للأرجنتين في شباك فرنسا في الدقيقة 108 ، ثم أحرز مبابي الهدف الثالث لفرنسا.

وبعد ذلك احتكم المنتخبان الفرنسي والأرجنتيني لضربات الترجيح بعد تعادلهما 3/3 في نهائي كأس العالم قطر 2022، الذي يقام بينهما على ملعب لوسيل، والذي فازت خلاله الأرجنتين بأربعة أهداف مقابل هدفين للمنتخب الفرنسي.