حقق الفرنسي كيليان مبابي رقما قياسيا في مونديال قطر حيث بات أصغر لاعب يسجل 12 هدف في كأس العالم.

وأصبح كيليان مبابي مهاجم المنتخب الفرنسي هداف بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022 برصيد ثمانية أهداف.

ووضع مبابي 4 أهداف خلال المباراة النهائية في كأس العالم أمام الأرجنتين التي امتدت لركلات الترجيح.

ويتواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في وصافة ترتيب الهدافين برصيد سبعة أهداف بعدما سجل هدفين في لقاء النهائي.

وتوج المنتخب الأرجنتيني بلقب بطل النسخة الـ22 من كأس العالم لكرة القدم “قطر 2022″، على حساب نظيره الفرنسي (4-2) بركلات الترجيح، في المباراة النهائية، التي جمعتهما اليوم السبت، بقطر.