قال عادل الشمري، المتخصص في علاج أمراض التخاطب والنطق، إن المملكة تقدمها عمليات زراعة القوقعة مجاناً للأطفال، رغم أن تكلفتها تتجاوز نصف مليون ريال.

وأضاف أن سبة نجاح القوقعة السمعية 99%، مشددا على ضرورة إجراء مسحة سريعة للسمع لكل طفل يولد خاصة خلال الـ 3 أشهر الأولى من الولادة، وفي حال وجود مشكلة فيلزم علاجها بشكل سريع، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “ياهلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وأكد أن الطفل يحتاج لزراعة القوقعة السمعية عندما يكتشف الطبيب أن الطفل يعاني ضعف شديد في كلا الأذنين، نافيا صحة ما يدعيه البعض عن قدرة تحديد العمر عن طريق اختبارات سماع الصوت ادعاءات ليست علمية.

د.عادل الشمري (متخصص في علاج أمراض التخاطب والنطق): الحديث عن قدرة تحديد العمر عن طريق اختبارات سماع الصوت ادعاءات ليست علمية #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/lKw6DdLcf1 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 18, 2022

د.عادل الشمري (متخصص في علاج أمراض التخاطب والنطق): فيه هذه الحالة يحتاج الطفل لزراعة القوقعة السمعية #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/CFzvGEd8L3 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 18, 2022

د.عادل الشمري (متخصص في علاج أمراض التخاطب والنطق): ننصح بعمل مسحة سريعة للسمع لكل طفل يولد #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/7m7eXj5OpO — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 18, 2022