انتهت كل الخطط التي تدعم المثليين وتطمح في إبرازهم للعالم في الأحداث العالمية وذلك بعد خسارة المنتخب الفرنسي كأس العالم وحصل عليه الأرجنتين.

وكانت وزيرة الرياضة الفرنسية، أميلي أوديا كاستيرا، قد صرحت بأنها ستلبس شارة دعم المثليين في حال فازت فرنسا بكأس العالم.

وبرز البشت الخليجي في المحفل الأهم عند التتويج ببطولة كأس العالم ، والذي حصل عليها منتخب الأرجنتين على حساب فرنسا.

وأهدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، البشت الخليجي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أفضل لاعب بكأس العالم 2022، بعد فوز الأرجنتين على فرنسا اليوم الأحد، في نهائي مونديال قطر.

وألبس الشيخ تميم البشت لميسي قبل أن يقدم له كأس العالم، بعد أن قاد منتخب الأرجنتين للفوز على فرنسا بركلات الترجيح (4-2)، في المباراة النهائية التي جرت بينهما اليوم الأحد، على استاد لوسيل.