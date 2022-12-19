كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن خطوات تقدم المُشترك بطلب استبعاد من التأمينات حال تركه العمل.

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يتم استبعاد المُشترك من قبل المنشأة فور ترك العمل أو بحد أقصى نهاية شهر ترك العمل، مشيرةً إلى أنه يمكن في حال تجاوز المهلة التقدم بطلب الاستبعاد عن طريق حساب المُستفيد في التأمينات.

وأشارت إلى أن خطوات الاستبعاد من التأمينات تتضمن تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي للمشترك في تأميناتي أفراد، ثم اختيار أيقونة التسلسل الزمني للاشتراكات، وبعدها يتم اختيار المنشأة المطلوبة والضغط على أيقونة تعديل مدة الاشتراك.

وتابعت أن الخطوات تشمل أيضاً اختيار نوع الطلب “تعديل تاريخ الاستبعاد”، وإدخال تاريخ الاستبعاد الصحيح والموافقة على الإقرار، وبعدها يتم الضغط على أيقونة إرسال وإدخال رمز التحقق المرسل على رقم الجوال المُسجل في “أبشر”.