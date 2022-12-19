قررت الهيئة العامة للعقار، إلزام الوسطاء العقاريين ومقدمي الخدمات العقارية، بالحصول على ترخيص الإعلان العقاري لكل إعلان، بعد استيفاء المقابل المالي لذلك، وتصدر الهيئة الترخيص بعد اكتمال الطلب.

وحددت الهيئة العامة للعقار، شرطا إلزاميا على ممارسي الوساطة العقارية، يلزمهم بحضور برنامج تأهيلي لكل نشاط يقومون بممارسته، واجتياز ذلك البرنامج قبل ممارسة أي نشاط وساطة عقارية، وتسجيلهم في المنصة الإلكترونية.

وأوضحت الهيئة في اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية، إلى إصدار دليل لتصنيف التراخيص التي تصدرها، وفقًا لمعايير محددة يصدرها المجلس، حيث تقتصر ممارسة النشاط للمُرخص له في حدود الترخيص، كما تقتصر ممارسة أنشطة إدارة المرافق، إدارة الأملاك، المزادات العقارية، على المنشآت المرخصة للنشاط.

واشترطت الهيئة لحصول الأفراد على الترخيص أن يكون الشخص قد بلغ 18 عاما، وأن يكون طالب الترخيص كامل الأهلية، غير محكومٍ عليه في جريمة مُخِلَّة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، واجتياز البرنامج التأهيلي لكل نشاط، واستيفاء المقابل المالي للترخيص، باستثناء ترخيص ممارسة التسويق والإعلانات العقارية.

كما وضعت الهيئة عددا من الاشتراطات، لحصول المنشآت على تراخيص الوساطة العقارية، تضمنت وجود سجل تجاري ساري الصلاحية، مُتضمنًا الأنشطة المراد الترخيص لها، وأن يكون المدير المسؤول كامل الأهلية، غير محكوم عليه في جريمة مُخِلَّة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وأن يكون المدير المسؤول مؤهلًا، لممارسة النشاط وفق ما تحدده الهيئة، واستيفاء المقابل المالي للترخيص، باستثناء ترخيص ممارسة التسويق والإعلانات العقارية”.