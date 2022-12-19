كشفت هيئة تنظيم الكهرباء، عن 7 حالات وأوقات يحظر فيها فصل الخدمة الكهربائية عن المشتركين بسبب التعثر في سداد فاتورة الاستهلاك.

وأوضحت هيئة تنظيم الكهرباء، أن الحالات تتمثل في فترة الاختبارات الدراسية لمدارس التعليم العام لفئة الاستهلاك السكني، والحالة الثانية بعد الساعة الـ12 ظهراً، والثالثة خارج أوقات العمل الرسمي لمقدم الخدمة.

وتشمل الحالات أيضا، الرابعة شهر رمضان لفئة الاستهلاك السكني، والخامسة إذا كانت هناك شكوى رسمية ذات علاقة بالفاتورة ولم يتم الفصل فيها، والحالة السادسة إذا كان هناك أي شخص في منشأة المستهلك ينطبق عليه تعريف ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء وفقاً للقواعد وإجراءات خدمة ذوي الاحتياجات الماسة، والحالة السابعة إذا كانت المديونية على المستهلك لدى مقدم الخدمة غير متعلقة باستهلاك الكهرباء من العداد محل الموضوع.