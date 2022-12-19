أعلنت كل من شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية»، والشركة الصينية للبترول والكيميائيات (ساينوبك)، وشركة سابك، عن استكشاف فرص للتعاون في مشاريع التكرير والبتروكيميائيات في الصين والمملكة.

وكشفت أرامكو السعودية و(ساينوبك)، إحدى أكبر شركات الطاقة والبتروكيميائيات في العالم، عن توقيع مذكرة مبدئية لأساسيات الاتفاق لمشروع جديد في مدينة غولي بمقاطعة فوجيان، حيث يُخطط ليشمل مصفاة تكرير بطاقة 320 ألف برميل يوميًا، ومجمع تكسير للبتروكيميائيات بطاقة 1.5 مليون طن سنويًا، ومن المتوقع أن يبدأ المشروع أعماله بحلول نهاية عام 2025.

فيما وقعت أرامكو السعودية و(ساينوبك) وسابك مذكرة تفاهم في 15 ديسمبر لدراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لتطوير مجمع بتروكيميائيات جديد يتم دمجه مع المصفاة القائمة في ينبع.